Москва 21 мая 2023, 11:14 Летчик-космонавт Вагнер рассказал московским школьникам о рабочих буднях на МКС Московские школьники пообщались с летчиком-космонавтом Иваном Вагнером Сайт мэра и правительства Москвы

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Юные жители столицы в беседе с космонавтом Иваном Вагнером узнали о реальной жизни за сотни километров от Земли. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В столичном Музее космонавтики ученики предпрофессиональных классов встретились с Героем России летчиком-космонавтом Иваном Вагнером. Самый молодой сотрудник Международной космической станции (МКС) находился на ней 195 суток, там же он отпраздновал свой 35-летний юбилей.

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Иван Вагнер рассказал школьникам, как проходит процесс подготовки к космическим полетам, как отбирают в космонавты, о чрезвычайных ситуациях на орбите. Например, в один из дней экипаж космонавта выявил очаг утечки воздуха с борта космической станции чайным пакетиком. Также дети узнали о рабочем дне на МКС, большую часть которого занимают научные исследования и эксперименты.

«Путь в космос — это одно большое препятствие. Я сравниваю его с марафоном, правила которого очень помогают выдержать почти 10 лет подготовки. Поэтому самым главным качеством в нашей профессии я назову терпение», — отметил космонавт.

Иван Вагнер, когда выпадала свободная минутка, снимал разные уголки Земли. Фотографии нескольких российских городов он показал ученикам во время встречи. Дети активно спрашивали космонавта, чем питаются и как спят на орбите. Также школьники задавали сложные вопросы, связанные с перспективами освоения Луны.

Ранее российские космонавты завершили семичасовой выход в открытый космос.