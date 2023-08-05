Москва 05 августа 2023, 10:02 Лекция о метанавыках человека от Андрея Курпатова началась в Гостином Дворе в Москве Врач-психотерапевт Курпатов дал старт лекции о метанавыках в Гостином Дворе в Москве РИА «Новости»

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На одной из площадок Московского урбанистического форума (МУФ), в Гостином Дворе, началась лекция «Метанавыки как пропуск в будущее». Ее спикером стал врач-психотерапевт, автор множества популярных книг и научных публикаций, президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов, сообщили на сайте форума.

В ходе лекции специалист расскажет, какими навыками нужно обладать сегодня, чтобы стать успешным завтра. На некоторых из них он сделает отдельный акцент. Например, по его мнению, человек должен постоянно развивать креативное мышление и интуицию, а также уметь договариваться с людьми разного характера.

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Кроме этого, нужно самообучаться, постоянно быть в развитии и уметь перерабатывать не только знания, но и информацию жизненного потока. Главной изюминкой, по мнению Курпатова, должно стать умение привлекать к себе творческих и интересных людей.

Ранее анонсировали, что сегодня, 5 августа, в «Лужниках» гостям Московского урбанфорума расскажут, как нейросети работают в искусстве.