Москва 23 мая 2023, 09:25 Лекции и мастер-классы проведут для москвичей в День финансовой грамотности Жителей Москвы пригласили на День финансовой грамотности Сайт мэра и правительства Москвы

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В четверг, 1 июня, на базе Центра культур Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) пройдут мероприятия в рамках Дня финансовой грамотности. Начало — в 14:00. Участие бесплатное. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

«На встрече гостям расскажут о финансовых инструментах для накопления и приумножения денежных средств, видах инвестиционных продуктов и платформе „Финуслуги“, главных ошибках начинающих бизнесменов и об особенностях и преимуществах для горожан зеленых облигаций Москвы», — рассказала она.

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Также для горожан организуют выставку о финансовых пирамидах.

Ведущие лекций и выступлений: директор Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон, финансовый блогер Светлана Толкачева, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин и эксперты ГКУ «Мосфинагентство» и Московской биржи.

На мероприятие необходимо зарегистрироваться. Адрес: Покровский бульвар, дом № 11, строение 6.

Для тех, кто не сможет присутствовать очно, 15 июня проведут вебинар. Начало — в 14:00.

Ранее Зяббарова рассказала о работе сайта «Открытый бюджет города Москвы». Там горожане также могут узнать все о ценных бумагах и получении дохода.