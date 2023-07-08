Москва 08 июля 2023, 21:09 Легковушка и скутер столкнулись на севере Москвы Источник «360»: два человека пострадали в ДТП со скутером и Mercedes на севере Москвы

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Столкновение скутера и легкового автомобиля Mercedes произошло на Хорошевском шоссе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, скорая забрала водителя скутера с черепно-мозговой травмой в больницу. Также врачи приняли решение о госпитализации пассажира после предварительного осмотра.

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В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что скутер после аварии лежит на боку недалеко от места аварии, а у легкового автомобиля вмятина на двери переднего пассажирского сидения. Кто из водителей нарушил правила дорожного движения установят сотрудники дорожной полиции.