Москва 09 августа 2023, 12:23 Легенда хоккея Владислав Третьяк стал лицом спартакиады промышленников «Моспром» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Москве началась спартакиада промышленников «Моспром», ее лицом стал заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Эту информацию предоставил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Отборочные состязания в самом разгаре, отметил глава департамента. За выход в финал борются 4,4 тысячи сотрудников промышленных предприятий Москвы. В этом году поддержку оказывают известные звезды спорта.

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«Одним из амбассадоров состязаний стал заслуженный мастер спорта Владислав Третьяк. Он для многих может стать примером и стимулом для занятий спортом, в том числе хоккеем. Этот вид уже пять лет входит в список дисциплин спартакиады и пользуется популярностью у промышленников», — отметил Овчинский.

Он напомнил, что в прошлом году в хоккее соревновались 13 команд — 312 сотрудников 17 предприятий. Третьяк поддержит промышленников на финальных играх спартакиады, назначенные на 2 сентября. Они пройдут в рамках Московского урбанистического форума — 2023.

«Столичные заводы и фабрики по праву считаются одними из самых передовых и высокотехнологичных, а еще они очень спортивные. <…> Я рад стать частью этого движения — развития спорта среди столичных промышленников», — подчеркнул легендарный хоккеист.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В этом году в спартакиаде примут участие более шести тысяч человек. Сотрудникам промышленных предприятий предстоит побороться за победу в 12 видах спорта, в том числе плавание, легкая атлетика, хоккей и футбол.

Первая спартакиада промышленников прошла в 2019 году, за это время в соревнованиях приняли участие более 9,5 тысячи человек.