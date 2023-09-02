Москва 02 сентября 2023, 13:04 Ледовый дворец «Крылатское» открылся в Москве после капремонта Мэр Собянин сообщил об открытии Ледового дворца «Крылатское» после капремонта Telegram

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После капитального ремонта в Москве открыли Ледовый дворец «Крылатское». Как рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, первый в стране и единственный в Москве крытый каток с конькобежной ареной уже принимает спортсменов на тренировки.

Глава города пояснил, что решение о капитальном ремонте приняли после того, как в «Крылатском» закрыли временный госпиталь для больных COVID-19. С мая из Ледового дворца демонтировали медицинскую технику и начали приводить объект в порядок.

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За время капремонта в «Крылатском» восстановили бетонное основание ледового поля и ограждения трибун, систему холодоснабжения, наладили новое освещение, выполнили отделочные работы и благоустроили прилегающие территории.

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«Как и раньше, здесь будут проходить занятия по хоккею с мячом, фигурному катанию, конькобежному и бильярдному спорту. „Крылатское“ — тренировочная база сразу нескольких спортивных школ столицы. По выходным в Ледовом дворце смогут кататься на коньках и жители города», — поделился Собянин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства России Михаил Мишустин посетили новое здание школы № 1579 в Москворечье-Сабурове.