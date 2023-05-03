Москва 03 мая 2023, 14:15 Ледовый дворец «Крылатское» капитально отремонтируют к осени Мэр Собянин: в ледовом дворце «Крылатское» в Москве проведут капитальный ремонт к сентябрю РИА «Новости»

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Столичные власти решили возродить ледовый дворец «Крылатское» и провести там капитальный ремонт. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Специалисты, которые займутся капительным ремонтом ледового дворца «Крылатское», учтут современные требования комфорта для спортсменов и зрителей.

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«Это первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой в 400 метров. Здесь регулярно проходили международные, всероссийские и городские соревнования и многочисленные массовые мероприятия», — рассказал Собянин.

Когда столицу охватила пандемия COVID-19, в ледовом дворце разместили резервный госпиталь. В марте прошлого года коронавирус отступил и госпиталь перестал работать.

В «Крылатском» уже выполнили отделку помещений. Рабочие также заменили освещение и разобрали временные инженерные сети.

Теперь там будут восстанавливать перекрытия и работу очистных сооружений. Фасад облицуют композитными панелями, установят новые стеклопакеты, наружные двери и ворота. Помимо этого, сделают новые покрытия полов. Территорию у дворца благоустроят.

Ремонт планируют завершить к 1 сентября.