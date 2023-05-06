Москва 06 мая 2023, 19:45 Ледовый дворец Этери Тутберидзе достроят в следующем году на юго-западе Москвы Заммэра Бочкарев: строительство ледового дворца Тутберидзе в Москве закончат в 2024 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ледовый дворец Этери Тутберидзе в ЮЗАО столицы возвели на 80%. Об этом РИА «Новостям» сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства.

Работы по строительству ледового дворца Этери Тутберидзе на юго-западе Москвы планируют завершить в 2024 году.

Реклама

Сейчас уже готовы конструктивные элементы объекта. Специалисты монтируют подсветку по периметру, а также выполняют витражное остекление фасадов. Внутри здания продолжают работы по чистовой отделке.

В Ледовом дворце будут тренироваться и соревноваться фигуристы и хоккеисты, а также проводиться ледовые шоу.

«В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие. Технологическое задание и концепция спортивного комплекса разработана совместно с заслуженным тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе», — отметил Бочкарев.

В этом году планировали возвести 14 спортивных объектов, из них семь уже достроили и ввели в эксплуатацию, добавил заммэра.