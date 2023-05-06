06 мая 2023, 19:45
Ледовый дворец Этери Тутберидзе достроят в следующем году на юго-западе Москвы
Заммэра Бочкарев: строительство ледового дворца Тутберидзе в Москве закончат в 2024 году
Ледовый дворец Этери Тутберидзе в ЮЗАО столицы возвели на 80%. Об этом РИА «Новостям» сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства.
Работы по строительству ледового дворца Этери Тутберидзе на юго-западе Москвы планируют завершить в 2024 году.
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Сейчас уже готовы конструктивные элементы объекта. Специалисты монтируют подсветку по периметру, а также выполняют витражное остекление фасадов. Внутри здания продолжают работы по чистовой отделке.
В Ледовом дворце будут тренироваться и соревноваться фигуристы и хоккеисты, а также проводиться ледовые шоу.
«В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие. Технологическое задание и концепция спортивного комплекса разработана совместно с заслуженным тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе», — отметил Бочкарев.
В этом году планировали возвести 14 спортивных объектов, из них семь уже достроили и ввели в эксплуатацию, добавил заммэра.
Строительство
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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