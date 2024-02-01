Москва 01 февраля 2024, 08:46 Ледяной дождь прошел в Москве Синоптик Тишковец: в Москве утром 1 февраля прошел ледяной дождь РИА «Новости»

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Февраль в Москве начался с гололедицы, ледяного дождя и снегопада. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«На ВДНХ на 06:00 по московскому времени идет снег, на Балчуге — ледяной дождь, в Тушино — гололед», — объявил он.

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Синоптик предупредил о гололедице в Подмосковье, а именно в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, Остафьеве и Коломне. Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие часы в регион придет оттепель, и наледь растает.

Гололедные явления, по словам специалиста, зафиксировали в отдельных регионах северной половины Русской равнины. Евгений Тишковец призвал вести себя осторожней на дорогах Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Архангельской и Тверской областей, Карелии, Коми, Удмуртии и Пермского края.

Почти на всей территории России температура воздуха в феврале превысит норму, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он спрогнозировал дефицит осадков в Забайкалье, Магадане, на севере Якутии и Чукотке.