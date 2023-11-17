Москва 17 ноября 2023, 11:47 Лечебные рисунки спасли более 350 деревьев в Москве Мосприрода в восьмой раз провела в столице акцию «ПаркАрт» Сайт мэра и правительства Москвы

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Акцию «ПаркАрт» для лечения и защиты деревьев провели в Москве восьмой раз подряд. Благодаря ей удалось вылечить 350 деревьев. Об этом сообщил главный специалист управления экологического просвещения и учета животных ГПБУ «Мосприрода» Азамат Кунафин.

Таких результатов удалось добиться благодаря уникальной методике: художники наносили рисунки акриловыми красками на предварительно обработанные стволы.

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«Они безвредны для деревьев, а также хорошо купируют рану: спустя время когда-то поврежденные участки покрываются обновленной здоровой корой», — отметил Кунафин.

В текущем году акция проходила с апреля по октябрь на 12 природных территориях и городских площадках. Всего в рамках мероприятий создали 107 мини-картин на деревьях.

Водонепроницаемые краски безопасны для деревьев. Они продержатся не менее пяти лет.

В акции «ПаркАрт» могли принять участие все желающие — волонтеры, художники и горожане.