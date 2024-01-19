Москва 19 января 2024, 13:40 Лабиринт-осьминог и танцующие фонтаны. Москвичам рассказали о проекте парка в бывшей промзоне «Южный порт» Бочкарев: парк площадью в два гектара появится в бывшей промзоне «Южный порт» Freepik

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На территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве появится парк площадью в два гектара, в котором появятся необычные тематические зоны. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Оригинальный парк станет частью проекта жилого комплекса площадью 378 тысяч квадратных метров, который возводят на территории реорганизуемой промзоны „Южный порт“, — уточнил он.

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По словам заммэра, там вдоль созданной реки построят детскую площадку с танцующими фонтанами, водокачкой и водяными мельницами. Также рядом появятся парковые зоны с цветниками, лабиринтом в виде осьминога, пространствами для отдыха, площадками для воркаута и работы на свежем воздухе.

Благоустройство станет частью проекта ЖК «Level Южнопортовая» на юго-востоке Москвы по адресу: ул. Южнопортовая, вл. 28-28А. Девелопер Level Group построит на площади в 10,6 гектара 14 корпусов.

Ранее москвичам рассказали, что на месте бывшей промзоны «Южный порт» появится свыше 25 гектаров зеленых территорий.