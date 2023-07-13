Москва 13 июля 2023, 12:37 Квест в честь Московского урбанистического форума пройдет в столице Квест, посвященный Московскому урбанистическому форуму, организовали в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителям столицы предложили пройти квест, приуроченный к Московскому урбанистическому форуму. Участникам нужно будет оценить состояние дворов, детских площадок и общественных пространств, которые благоустроили в 2022 году. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Во время первого этапа марафона заданий необходимо будет проанализировать состояние больше сотни территорий и определить по конкретным критериям, есть ли на них нарушения. В частности, зафиксировать ямы на асфальте, поврежденные качели на детских площадках, вытоптанные газоны, сухостойные деревья и другие проблемы. Участники сначала пройдут небольшое обучение, а после в самих заданиях ознакомятся с подробной инструкцией по выполнению.

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Посмотреть задачи марафона можно будет на сайте проекта до 26 июля по тегу «Урбан форум». Желающие участвовать в квесте должны зарегистрироваться в проекте «Город заданий». Тех, кто быстро и качественно выполнит больше всего заданий, будут ждать 12 августа на финале квеста в парке «Зарядье».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице выполнили почти 40% запланированных работ по благоустройству дворов.