Москва 11 августа 2023, 11:35 Квест «Экономика Москвы» проведут для гостей Московского урбанфорума Багреева: квест «Экономика Москвы» пройдет на Московском урбанфоруме 14 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Многодневный квест «Экономика Москвы» начнется 14 августа на Московском урбанфоруме. Участники будут выполнять задания на свежем воздухе в знаковых местах и отвечать на вопросы, сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что квест пройдет до 10 сентября. В нем могут поучаствовать все желающие, заранее зарегистрировавшись на портале «Город заданий».

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Организаторы подготовили отдельный блок задач, связанный с зелеными облигациями столицы, которые внедрили в этом году. Полученные с их продаж деньги потратят на закупку более чем 50 электробусов.

Багреева добавила, что по понедельникам на сайте «Город заданий» будут размещать несколько задач на неделю и большую тематическую викторину. Всего нужно будет пройти 28 заданий. Тем, кто справится с ними, начислят баллы, которые можно будет обменять на подарки проекта «Миллион призов». Кроме того, участники смогут стать обладателями уникальных сувениров в фирменном стиле зеленых облигаций.

Ранее жителям сообщили, что квизы и конкурсы по истории столицы пройдут на Московском урбанфоруме. Они расскажут гостям об истории города.