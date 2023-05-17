Москва 17 мая 2023, 12:17 Квартиры в новостройках премиум-класса в Москве за год подорожали на 23,5% Стоимость квартир в новостройках премиум-класса в Москве за год выросла на 23,5% Сайт мэра и правительства Москвы

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Стоимость квартир в столичных новостройках премиум-класса за год выросла на 23,5%. Так, их средняя стоимость составляет 87,7 миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на заявление управляющей директора агентства недвижимости «Бон Тон» Валерии Цветковой.

«Больше всего средняя цена квартиры выросла на западе Москвы — на 29,6%. Самым доступным округом по стоимости одного квадратного метра остается Северо-восточный (432,9 тысяч рублей), дороже всех — Центральный (880,3 тысяч рублей)», — рассказала она.

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Эксперт добавила, что снижения цен не прогнозируется. По ее словам, они, скорее всего, еще вырастут.

Такую тенденцию она объяснила тем, что строительство новостроек находится уже на завершающей стадии и скоро их сдадут в эксплуатацию. К тому же, специалисты используют различные виды отделки, что напрямую влияет на стоимость. Также квартир премиум-класса на рынке стало меньше, а это увеличивает спрос.

Ранее риелторы сообщили, что самым популярным районом в Москве для аренды жилья стало Марьино.