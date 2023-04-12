Москва 12 апреля 2023, 16:49 Квартиры в московских новостройках стали доступнее «Метриум»: срок накопления средств на квартиру в новостройке в Москве снизился до 6,5 года РИА «Новости»

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Московской семье со средним доходом понадобится шесть с половиной лет, чтобы купить квартиру в новостройке. Коэффициент доступности жилья в столице достиг исторического минимума к концу 2022 года. Об этом информагентству «Интерфакс» сообщили аналитики «Метриума».

В 2021 году жителю столицы пришлось бы копить на квартиру в новом доме в течение семи лет и девяти месяцев, рассказали эксперты. В начале 2022-го коэффициент вырос до восьми лет, а к концу упал до рекордно низкой отметки.

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Средняя стоимость жилья в новостройке комфорт-класса в конце прошлого года составила 12,1 миллиона рублей — это на 700 тысяч ниже уровня 2021-го.

Изменилась доступность квартир и для покупателей, оформивших кредит на недвижимость. В конце 2022 года жилье в ипотеку обошлось бы семье в 37% их чистого дохода, в то время как в 2021 году этот показатель достигал 48%. Среднегодовой размер доли платежа в бюджете семьи составил 55%, а в 2021-м он был равен 61%.

Специалисты «Метриума» спрогнозировали, что в 2023 году доступность жилья останется стабильной, так как рост цен на него окажется слабее, чем увеличение доходов населения.