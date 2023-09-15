Москва 15 сентября 2023, 13:57 Квартиры по реновации передали жителям двух домов на юге Москвы Жители двух домов в Нагатинском Затоне в Москве получили ключи от новых квартир Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжают переселение по программе реновации. Так, жители двух домов в Нагатинском Затоне, получили ключи от новых квартир. Все 422 человека переедут с адресов: улица Речников, дом № 18, корпус 1 и дом № 20, корпус 1. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Переселение жителей из дома 22, корпуса 2 на той же улице также близится к завершению — многие уже оформили документы, остальные осматривают квартиры», — подчеркнул он.

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Всего в Нагатинском Затоне новые квартиры получили более 1,7 тысячи человек. Под заселение передали по две новостройки на Судостроительной улице и на улице Речников. Еще один дом ввели в эксплуатацию, а три — на разной стадии проектирования и строительства.

Ранее стало известно, что жилой комплекс по реновации построят на востоке Москвы.