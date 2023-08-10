Москва 10 августа 2023, 16:35 Квартиры на вторичном рынке Москвы за месяц подорожали на 15% «Авито Недвижимость»: жилье на вторичном рынке Москвы за месяц выросло в цене на 15% РИА «Новости»

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Средняя цена квартир на вторичном рынке в Москве за месяц выросла на 15%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Авито Недвижимость».

Цены в среднем увеличились с 13,1 миллиона рублей в июне до 15 миллионов рублей в июле.

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Аналитики связали это с сокращением доли студий на рынке. За месяц их стало меньше на 27,4%.

Цены на вторичном рынке недвижимости выросли в 21 из 33 российских городов. Москва среди них заняла первое место с ростом стоимости на 15%.

Ранее стало известно о том, что выручка московских девелоперов выросла на 10% за семь месяцев.