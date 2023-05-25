Москва 25 мая 2023, 16:51 Квартиру в московском доме-яйце в очередной раз выставили на продажу ЦИАН: квартиру в знаменитом доме-яйце в центре Москвы выставили за 440 млн рублей РИА «Новости»

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Четырехкомнатную квартиру в знаменитом доме-яйце в Москве в очередной раз выставили на продажу. Здание расположено по адресу: улица Машкова, дом № 1. За жилье просят 440 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовали на «ЦИАН».

Общая площадь квартиры составляет 320 квадратных метров. В ней три этажа и мансарда. На первом расположены кухня и гостиная-столовая, на втором — две спальни с балконами и отдельными ванными комнатами. На мансарде — гостиная с купольным потолком высотой 4,5 метра. Он покрыт художественной росписью в духе Ренессанса.

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Перемещаться по этажам можно на лифте. Также в квартире есть тренажерный зал и сауна. В квартире есть два отдельных входа и собственный подземный гараж на четыре машиноместа.

Особняк построили в Басманном районе 20 лет назад. Квартиру в доме выставляют с 2007 года. Два года назад ее выставили за 433 миллиона рублей. Однако спроса предложение не нашло.

Дом-яйцо пользуется большой популярностью у туристов. Ранее в нем проводили экскурсии.

Риелтор Иван Солдатенков пояснил «360», что дом будет продаваться очень долго, если человек ставит завышенную цену, которая не соответствует реальной стоимости.