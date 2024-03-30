Эксклюзив 30 марта 2024, 13:51 Квартира загорелась в многоэтажке на западе Москвы Источник «360»: эвакуацию людей начали из горящего дома на Озерной улице Москвы Соцсети

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Пожар охватил квартиру 19-этажного дома на Озерной улице на западе Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, находившийся внутри горящего помещения мужчина самостоятельно выбрался на козырек подъезда, откуда его сняли прибывшие на место пожарные.

Собеседник уточнил, что помощь также запросили жильцы восьмого этажа, которые остались на лестничной клетке. Кроме того в доме прекратил работать лифт, застрявший между пятым и шестым этажами.

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По предварительным данным, очаг возгорания находился в трехкомнатной квартире. Пламя охватило личные вещи и мебель, распространившись на 25 квадратных метров.

По последним данным, открытое горение ликвидировали. Соседей горящей квартиры вывели на балкон. Угрозы их жизни и здоровью нет.

По словам источника, один из жильцов дома получил повреждения. После осмотра прибывших на место врачей его забрали в НИИ имени Склифосовского.