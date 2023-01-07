Эксклюзив 07 января 2023, 14:20 Квартиру на севере Москвы залило кипятком Источник «360» сообщил о залитой кипятком в квартире на севере Москвы

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Прорыв трубы отопления залил кипятоком квартиру пятиэтажного дома в московском районе Коптево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы. По словам собеседника, из окон пошел густой пар.

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Источник сообщил, что из квартиры в доме в 4-м Новомихалковском проезде звучат крики о помощи. Очевидцы вызвали на место спасателей