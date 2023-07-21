Москва 21 июля 2023, 18:19 Купание в зоне отдыха «Тропарево» в Москве временно запретили Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха «Тропарево» в Москве РИА «Новости»

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Зону отдыха «Тропарево» в Москве закрыли для купания. Однако жители столицы и туристы могут искупаться в других девяти зонах. Об этом сообщил на своем сайте столичный Роспотребнадзор.

Водоем у зоны отдыха «Тропарево» не прошел проверку ведомства на качество воды, купание там временно запретили. Однако последние инспекции показали, что качество воды у пляжа «Динамо» и в Головинских прудах, ранее закрытых для плавания, отвечает санитарным нормам.

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В ведомстве заявили, что продолжат следить за качеством воды и песка, оценивая соблюдение санитарных норм в зонах отдыха и наличие опасных насекомых у водоемов. В случае нарушений по каким-либо параметрам служба требует исправить ситуацию, из-за чего иногда приходится запрещать купание в той или иной зоне отдыха.

Сейчас в Москве работает девять зон, одобренных Роспотребнадзором: Путяевский пруд № 1, Серебряный бор — 2 и Серебряный бор — 3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, пляж «Динамо» и Головинские пруды.

Ранее сопредседатель столичного Союза экологических организаций Андрей Фролов заявил, что из-за влияния Москвы-реки количество зон, пригодных для купания, нельзя увеличить без изменения системы фильтрации реки.