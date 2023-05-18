Москва 18 мая 2023, 18:12 Купальный сезон в Москве может открыться в начале июня Синоптик: московские водоемы могут прогреться до комфортной температуры в начале июня РИА «Новости»

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Московские реки, пруды и озера могут прогреться до комфортной для купания температуры уже в первой декаде июня. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жители и гости столицы смогут открыть купальный сезон в ближайшие недели.

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«Учитывая теплый прогноз на июнь, высока вероятность того, что в этом году вода прогреется до комфортных значений — от +18 до +20 градусов — в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно», — отметил Тишковец.

Ранее синоптик Леус рассказал, что четверг в Москве вышел на первое место среди самых теплых дней за 2023 год. На протяжении семи-восьми дней 18 мая будет удерживать лидерские позиции.