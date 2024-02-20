Москва 20 февраля 2024, 19:31 «Кунг-фу панда». Катюша из Московского зоопарка освоила владение палкой Московский зоопарк показал искусство владения палкой панды Катюши

Читать 360tv в

Маленькая панда из Московского зоопарка каждый день ведет себя по-разному. В этот раз она показала искусство владения палкой, сообщила директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Кунг-фу панда. Кувырок отработан, владение палкой в совершенстве», — написала она.

Реклама

В подтверждение своих слов Акулова опубликовала видео. На кадрах панденыш, схватив бамбуковую ветку, ловко переворачивается через голову на спину. Рядом сидит большая медведица Дин Дин, наблюдает за дочкой.

Комментаторы под роликом отметили грацию Катюши.

«Волшебница, изумительная девочка, юркая и пластичная», «Катюша — прирожденная цирковая актриса, так ловко с палочкой управляется», — написали пользователи.

Накануне панда Дин Дин предприняла очередную попытку приучить детеныша к большому вольеру. Она затащила Катюшу в свой загон, но та очень быстро сбежала на любимую лесенку.