Москва 22 мая 2023, 17:52 Культурный фестиваль «Горький+» пройдет в Москве с 11 по 20 августа Департамент культуры Москвы: фестиваль «Горький+» пройдет с 11 по 20 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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С 11 по 20 августа в столице во второй раз пройдет фестиваль искусств «Горький+». Площадкой выбрали парк Горького, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на руководителя городского департамента культуры Александра Кибовского.

«В прошлом году за три дня мы собрали 20 тысяч единомышленников. В этом планируется увеличить интерес к искусству писателя Максима Горького», — рассказал Кибовский.

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Во время фестиваля в Москве проведут примерно 70 мероприятий. Среди них — спектакли, концерты, а также специальная образовательная программа.

По словам генерального продюсера «Горького+» Артура Григорянца, в этом году организаторы расширят территорию в сторону Воробьевых гор, где сделают променад и большой пул проектов в новых локациях.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о реализации более 130 идей в парке Горького. Москвичи предложили проводить больше марафонов для людей разных возрастов и турниры, в том числе по шахматам и настольному теннису.