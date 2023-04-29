Москва 29 апреля 2023, 14:08 Культурные центры Москвы проведут более 500 мероприятий к 9 Мая Заммэра Сергунина: в Москве со 2 по 10 мая пройдет более 500 мероприятий к 9 Мая Pxhere

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Музеи, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили программу к 9 Мая. 78-ю годовщину Дня Победы отпразднуют спектаклями, выставками, концертами и социально-патриотическими акциями. Всего со 2 по 10 мая в разных районах столицы проведут более 500 таких мероприятий,рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Больше 500 мероприятий подготовили городские культурные площадки к 9 Мая. Приглашаем москвичей и гостей столицы посмотреть тематические постановки и выставки, послушать песни военных лет и поделиться воспоминаниями о родственниках-ветеранах», — подчеркнула она.

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Например, в ДК «Гайдаровец» откроется выставка архивных фотографий «За нашу Победу». Посмотреть ее можно будет до 20 мая.

Культурный центр ЗИЛ подготовил две театральные постановки. 4 мая в 15:00 там покажут спектакль по повести Васильева «А зори здесь тихие…» — его отыграют воспитанники Детского балетного театра и хореографического колледжа «Школа Геннадия Ледяха». А на следующий вечер зрители смогут посмотреть пьесу «Мое ленинградское детство» с Василисой Галсановой в главной роли.

а 9 мая в культурном центре «Вдохновение» пройдет гала-концерт фестиваля «Песня в солдатской шинели».