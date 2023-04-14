Москва 14 апреля 2023, 10:33 Культурную программу к Пасхе подготовили 19 парков Москвы Сергунина: 19 парках Москвы подготовили культурную программу к Пасхе РИА «Новости»

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Творческие, музыкальные и театральные программы проведут в 19 парках Москвы в пасхальное воскресенье. Для жителей и гостей столицы 16 апреля подготовили более 300 тематических мероприятий, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Приглашаем жителей и гостей столицы провести пасхальное воскресенье в 19 парках. С 12 до 18 часов там пройдут творческие и ремесленные мастер-классы, выступят хоровые коллективы и звонари. Кроме того, посетителям покажут спектакли по мотивам народных сказок и литературных произведений», — отметила она.

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Площадки, которые подготовили развлекательную программу, находятся в разных частях города. Речь идет в том числе о парках «Сокольники», «Северное Тушино», «Красная Пресня», ландшафтном парке «Митино», Лианозовском, Перовском, Измайловском, 50-летия Октября, Воронцовском парке и саде «Эрмитаж».

Для посетителей будут выступать различные музыкальные группы и коллективы, в том числе «Талица», «Диакапелла», Московский казачий хор и ансамбль «Орион». В парках пройдут и театральные постановки.

Отдельно для гостей подготовили мастер-классы на праздничную тематику. Всех желающих научат создавать пасхальный венок или ароматическое саше, а также сделать другой сувенир.

Также на многих площадках будут выступать звонари. А в Таганском парке и в «Фили» попробовать свои силы в звонарном искусстве смогут и сами гости.