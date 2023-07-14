Москва 14 июля 2023, 12:52 Культурно-спортивный центр возведут в Южном Бутове в Москве Глава Москомстройинвеста Пятова: в Южном Бутове построят Культурно-спортивный центр Сайт мэра и правительства Москвы

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На юго-западе столицы планируют построить культурно-спортивный центр. Это позволит жителям близлежащих домов покупать товары и получать услуги в шаговой доступности, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, в Южном Бутове на улице Бартеневской на участке в 0,36 гектара появится здание площадью примерно 4,7 тысячи квадратных метров. Для его возведения с помощью торгов выберут инвестора.

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Пятова добавила, что в районе идет активное развитие спортивной инфраструктуры. В частности, там построили физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), манеж с крытыми теннисными кортами и площадками для игры в бадминтон. Также там открыли спорткомплекс «Южный лед», где посетители катаются на коньках и играют в хоккей.

Кроме того, рабочие приступили к строительству спортивного кластера на Остафьевской улице. В него войдут ФОК, в котором разместят крытые и открытые теннисные корты, обустроят поля для мини-футбола и спорткомплекс с ледовой ареной, тренажерным залом и бассейном.

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что девять новых территорий комплексного развития в столице задействуют в реновации.