Москва 15 июля 2023, 10:28 Культурно-досуговый центр возведут на юго-востоке Москвы Москомархитектура: в московском районе Печатники построят Культурно-досуговый центр Сайт мэра и правительства Москвы

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В Печатниках планируют построить культурно-досуговой центр площадью примерно в 1500 квадратных метров. Объект возведут на деньги городского бюджета. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, на участке 0,25 гектара появится двух-трехэтажное здание, которое дополнит городскую среду района Печатники.

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Культурно-досуговый центр построят на улице Полбина рядом со станцией Депо МДЦ-2. Проект о строительстве уже утвердили. Сейчас на территории нет никакой застройки.

Княжевская добавила, что внешний облик и точный проект специалисты будут разрабатывать позже.

В пресс-службе правительства также отметили, что до 2025 года по адресной инвестиционной программе возведут и введут в эксплуатацию больше 750 объектов, в том числе жилье по реновации.

Ранее горожанам рассказали, что специалисты МосгорБТИ введут в эксплуатацию два новых корпуса Научного центра неврологии.