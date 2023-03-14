14 марта 2023, 18:21
Культурно-досуговый центр «Арктика» отремонтируют на северо-востоке Москвы
Работы по капитальному ремонту проведут в культурно-досуговом центре «Арктика» в Бабушкинском районе Москвы. Об этом сообщила «Москва 24».
Отмечается, что в здании отремонтируют гримерные и репетиционные помещения. Также на втором этаже комплекса проведут работы в кабинетах с видео и звуковым оборудованием.
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По данным RT, благодаря капитальному ремонту москвичи смогут посещать досуговые кружки и клубные организации.
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Ремонтные работы
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