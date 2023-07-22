Москва 22 июля 2023, 13:27 Кубок по беспилотным авиасистемам проведут в Москве для привлечения в отрасль молодежи Собянин: Кубок по беспилотным авиасистемам проведут в Москве, приз — электромобиль Сайт мэра и правительства Москвы

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Для привлечения в отрасль молодых специалистов в Москве проведут Кубок по беспилотным авиационным системам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Чтобы добиться технологического суверенитета, в том числе и в такой важной отрасли, как беспилотники, власти Москвы создают новые условия для расширения этой производственной сферы. Кубок станет одним из способов ввести молодежь в эту сферу.

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«Соревнование будет проходить по нескольким дисциплинам: сбор коптера на время, дрон-баскетбол, скоростное автономное прохождение заранее известной трассы, автономное прохождение лабиринта, гонка дронов и другим», — пояснил Собянин.

Главный приз за победу в соревнованиях — электромобиль «Москвич». Заявки на участие уже принимаются, второй этап отбора пройдет 29–30 июля в Новосибирске. Финал состоится на территории индустриального парка «Руднево» уже этой осенью.

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