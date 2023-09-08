Москва 08 сентября 2023, 09:49 Кубок юниоров Москвы по самокатному спорту проведут в День города Кубок юниоров Москвы по самокатному спорту пройдет 9 и 10 сентября в Коптеве Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

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В День города пройдет Кубок юниоров Москвы по самокатному спорту. Спортсмены три месяца тренировались на площадках «Московских сезонов» и соревнованием завершат серию занятий в первой бесплатной самокатной школе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

На протяжении всего лета на 17 фестивальных площадках проходили мастер-классы по езде на трюковых самокатах под руководством профессиональных райдеров, известных спортсменов и тренеров.

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Итоги обучения подведут 9 и 10 сентября в 10:00. Кубок юниоров Москвы по самокатному спорту пройдет в двух категориях. В субботу в состязании примут участие спортсмены в категории «новички», а 10 сентября — в категории «любители».

Первая тройка победителей получит кубки, медали и дипломы, а также они станут обладателями трюковых самокатов и защитных шлемов. По окончании состязаний перед зрителями выступят лучшие спортсмены страны. Гости смогут задать им вопросы и взять автограф.

Ранее площадки «Московских сезонов» подготовили сотни мастер-классов ко Дню города. С 8 по 10 сентября местные жители и туристы смогут научиться готовить разные блюда и рисовать концертные афиши.