18 июля 2023, 16:43
Крыши Госдумы и Совфеда не устояли перед московским ливнем
РИА «Новости»: крыши Госдумы и Совфеда не выдержали сильного ливня в Москве
Крыши зданий Совета Федерации и Госдумы не выдержали разгула стихии в Москве и протекли. Об этом во вторник сообщило РИА «Новости».
По информации корреспондента информагентства, в здании Госдумы на последнем этаже на стенах и потолке видны подтеки, вода капает с лестничного пролета, подтопило место для курения.
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В то же время на совещании «История Совета Федерации: от политического разнообразия к единству регионов» вода начала капать на стол, где расположились сенаторы. Если сначала они попытались подставить под капли пластиковый стаканчик, то в итоге его пришлось заменить ведром, а воду убирать салфетками.
Ранее из-за масштабного ливня в столице остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы», а также подтопило станцию метро «Парк Культуры», тоннель в районе Арбата, магазин на Гоголевском бульваре и территорию вокруг храма Христа Спасителя.
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