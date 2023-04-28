Москва 28 апреля 2023, 14:19 Крупный мотоклуб появится на востоке Москвы Заммэра Бочкарев: на востоке Москвы построят здание мотоклуба «Железные птицы» Pxhere

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Здание крупного мотоклуба «Железные птицы» планируют построить на востоке Москвы.Об этом рассказал заммэра в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Объединению „Железные птицы“ предоставлен земельный участок по адресу: улица Электродная, владение 3Б (ВАО) для строительства мотоклуба. На строительство здания отводится пять лет», –отметил он.

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На этом участке можно будет построить здание, которое будет включать в себя мастерские, сервисы хранения и обслуживания мототехники, а также отдельные помещения под офисы и места общественного питания.

Общая площадь выделенной под строительство территории составляет 0,41 гектара. При этом поэтажная общая площадь нового мотоклуба превысит 5,7 тысячи «квадратов», отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Высота здания не будет превышать 45 метров.

Сейчас на участке ничего не построено. По словам Пятовой, появление там мотоклуба благоприятно повлияет на развитие района Перово. Это не только привлечет людей, которые интересуются байками, но и создаст новые рабочие места для жителей.