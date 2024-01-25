Москва 25 января 2024, 11:43 Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в центре Москвы Бирюков: газорегуляторный пункт «Алексей Толстой» модернизировали в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

В центре Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт «Алексей Толстой». Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт „Алексей Толстой“, который был введен в эксплуатацию в 1955 году. Он обеспечивает газоснабжение районов Пресненский и Арбат», — сообщил он.

Реклама

По его словам, в мегаполисе планомерно проводят ремонт газорегуляторных пунктов. Так, с 2010 года обновили свыше 150 таких объектов из 450 работающих.

Специалисты заменили устаревшее оборудование на отечественное мощностью 2,5 тысячи кубометров в час, модернизировали подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления.

Ранее в центре Москвы проложили тоннель для подводного газопровода «Голутвинский».