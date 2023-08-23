Москва 23 августа 2023, 17:30 Крупный автотехцентр построят на востоке Москвы Москомстройинвест: крупный автотехцентр построят в районе Вешняки в Москве Unsplash

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В районе Вешняки построят крупный автотехцентр. Объект возведут по адресу: улица Кетчерская, владение 9. Его общая территория составит 1,51 гектара, сообщила председатель москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Площадь нового автотехцентра составит 7,5 тысячи квадратных метров. В его состав войдут несколько шоурумов, центр технического обслуживания автомобилей, музей, кафе и паркинг», — рассказала она.

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По словам Пятовой, здание станет новым центром притяжения для любителей автомобилей и даст дополнительные рабочие места. Кроме того, это даст импульс развитию местной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что два автосервиса построят в Новой Москве и на юго-западе столицы.