Москва 12 апреля 2023, 09:32 Кроссоверы «Москвич 3» появились в такси Гендиректор Пронин: 150 городских кроссоверов «Москвич 3» уже появились в такси РИА «Новости»

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Таксопарки России закупили городские кроссоверы «Москвич 3». Автомобили уже используют как такси, рассказал РИА «Новости» гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.

«Мы уже передали в таксопарки 150 автомобилей „Москвич 3“, и их уже можно увидеть в такси одного из крупнейших агрегаторов», — рассказал он.

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По словам Пронина, сейчас завод продолжает переговоры с различными крупными агрегаторами такси и каршеринга. Многие компании обращаются к производителю машин, чтобы взять автомобили на тест-драйв.

Пронин добавил, что активно закупать машины будут и для госорганов. Он отметил, что в январе этого года пять электромобилей уже передали Министерству здравоохранения Москвы. Еще несколько «Москвичей» закупили для Мосгосстройнадзора.

Автозавод для производства этих машин находится в столице — на площадке бывшего завода «Рено Россия». Французская компания передала предприятие властям Москвы после того, как прекратила свою деятельность в России в мае 2022 года.