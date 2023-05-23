Москва 23 мая 2023, 10:00 Кратковременный летний дождь придет в Москву во вторник Гидрометцентр: Москву во вторник ждет кратковременный дождь и до +20 градусов Unsplash

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Сегодня, 23 мая, в Москве пройдет кратковременный дождь. Однако температура воздуха прогреется до +20 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Грозовое явление продолжает сохраняться в столице. Вспышки молний и удары грома москвичи будут наблюдать в отдельных районах.

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Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов, а вот ночь станет самой холодной на этой неделе. Температура воздуха снизится до +11.

Ветер не сильный, юго-восточный, до пяти-десяти метров в секунду. Однако на территориях гроз порывы усилятся до 15 метров в секунду, добавили синоптики.

Низкая видимость из-за тумана сохранится до завтра. Поэтому синоптики продолжают предупреждать водителей быть осторожными и по возможности отказаться от поездок.

Для москвичей есть и приятная новость. Холодный циклон вскоре уйдет. На следующей неделе его заменит тропическая погода. Температура поднимется до +25…+26 градусов, уточнил синоптик Александр Шувалов.

Ночью и утром осадков не будет, зато после обеда будут идти дожди.