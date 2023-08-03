Москва 03 августа 2023, 10:11 Кратковременный дождь и порывистый ветер ждут Москву в четверг Гидрометцентр: в четверг Москву ждут жара, кратковременные дожди и порывы ветра Сайт мэра и правительства Москвы

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Пасмурная и ветреная погода ожидается в Москве в четверг. При этом на протяжении дня в городе будет жарко. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем в Москве прогреется до 28-30 градусов. При этом местами в городе будет кратковременный дождь. С юга ожидается ветер скоростью до десяти метров в секунду, однако при грозе его порывы могут достичь скорости в 15 метров в секунду.

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Ночью жара спадет, воздух охладится до 17-19 градусов, однако и во второй половине дня в столице могут быть кратковременные осадки. Атмосферное давление в течение дня будет слегка пониженное — 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее в столице прошли ливни, из-за чего на улице Вавилова на юго-западе города уровень воды поднялся примерно по пояс, о чем сообщили местные жители в соцсетях. Городские службы заявили, что в течение 15 минут вода ушла в ливневую канализацию.