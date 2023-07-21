Москва 21 июля 2023, 09:40 Красочные шоу и выступления оркестров покажут гостям МУФ в «Лужниках» 1 августа Более 100 мероприятий проведут для гостей Московского урбанистического форума 1 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Во вторник, 1 августа, в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоится масштабная культурная программа. Гости увидят выступления артистов, услышат диджей-сеты и почувствуют себя героями фильмов. Всего в день открытия пройдет более 100 мероприятий, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

«Ежедневно на трех сценах с утра и до вечера будут идти красочные шоу, выступления оркестров, джазовых коллективов и кавер-групп, диджей-сеты и многое другое», — говорится в сообщении.

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Например, на площадке «Шапито» покажут цирковые выступления. Зрители увидят акробатические номера, а также сценки с дрессировкой животных. Во время смены артистов прозвучат известные музыкальные композиции. Тематика площадки — «Улочки московские».

Кроме этого, гости и жители столицы смогут почувствовать себя настоящими актерами. Для этого организаторы подготовили реконструкции съемок эпизодов таких фильмов, как «Карнавал», «Москва слезам не верит», «Служебный роман» и многих других. Принять участие в процессе смогут все желающие.

Еще на третьей площадке представят макеты зданий, которые отреставрировали в городе. Жители увидят главные архитектурные сооружения в миниатюре, а также примут участие в мастер-классах по археологии и скульптуре. На них им подробнее расскажут об этапах реставрации в Москве.

На территории «Лужников» будет работать и маркет. На нем столичные предприниматели предложат свои товары и услуги, которые будут менять каждую неделю. Они представят сферы моды, спорта, креатива и других.

Кроме олимпийского комплекса, Московский урбанистический форум пройдет в «Зарядье», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе.

Ранее на сайте МУФ открыли отдельную страницу «Лужников». На ней — удобная навигация, актуальные новости и контакты.