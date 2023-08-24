24 августа 2023, 10:18
Красную площадь закрыли для посетителей
Красную площадь и Покровский собор закрыли для посещения в Москве 24 августа
Сегодня, 24 августа, Красная площадь будет закрыта для прогулок. Исторический музей будет работать с изменениями, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
«Уважаемые посетители, внимание! Сегодня Красная площадь будет закрыта», — говорится в сообщении.
Реклама
В связи с перекрытиями площади вход в главное здание исторического музея закроют. Попасть в него можно будет через тот, который расположен у памятника Жукову.
Музейный магазин на Никольской улице и Покровский собор также не будут работать.
Причина ограничений не известна.
Ранее парк «Зарядье» в Москве возобновил работу после закрытия из-за неопознанного устройства. Специалисты провели необходимые мероприятия и ничего не обнаружили.
Москва 2023
Красная площадь
Реклама
Реклама