Москва 24 августа 2023, 10:18 Красную площадь закрыли для посетителей Красную площадь и Покровский собор закрыли для посещения в Москве 24 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня, 24 августа, Красная площадь будет закрыта для прогулок. Исторический музей будет работать с изменениями, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Уважаемые посетители, внимание! Сегодня Красная площадь будет закрыта», — говорится в сообщении.

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В связи с перекрытиями площади вход в главное здание исторического музея закроют. Попасть в него можно будет через тот, который расположен у памятника Жукову.

Музейный магазин на Никольской улице и Покровский собор также не будут работать.

Причина ограничений не известна.

Ранее парк «Зарядье» в Москве возобновил работу после закрытия из-за неопознанного устройства. Специалисты провели необходимые мероприятия и ничего не обнаружили.