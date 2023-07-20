20 июля 2023, 16:17
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют в Москве 22 июля
Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь закроют в Москве 22 июля из-за мероприятия
В эту субботу, 22 июля, Красную площадь, мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посещения. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации.
В ведомстве уточнили, что ограничения введут из-за проведения мероприятия.
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Ранее сообщили, что интервалы движения поездов на МЦК 22 июля сократят с восьми до четырех минут из-за концерта в «Лужниках».
Кроме этого, в эту субботу перекроют движение на девяти улицах в районе Хамовники.
Москва 2023
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