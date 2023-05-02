Москва 02 мая 2023, 11:57 Краснопресненскую набережную отремонтировали Заммэра Бирюков: ремонт Краснопресненской набережной в центре Москвы завершили РИА «Новости»

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В столице завершили ремонтные работы на Краснопресненской набережной. Специалисты комплекса городского хозяйства привели ее порядок, а также заменили поврежденную гранитную облицовку. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости — капитальный. В этом году отремонтировали Краснопресненскую набережную, это было необходимо из-за частичного выпадения и разрушения гранитной облицовки, карнизных плит кордона», — отметил он.

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Бирюков добавил, что ремонтные работы позволили продлить срок безопасной эксплуатации набережной и полностью ее обновить. Специалисты отремонтировали более 500 квадратных метров набережной, заменив 172 «квадрата» поврежденной гранитной облицовки на новую. Также там появились новые элементы ограждения вместо поврежденных. Кроме того, во время ремонта в зоне водовыпусков восстановили бетон.