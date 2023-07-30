Москва 30 июля 2023, 13:37 Краснокнижного жука заметили в парке на востоке Москвы Мраморную бронзовку, занесенную в Красную книгу Москвы, заметили в Терлецком лесопарке Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы

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В Восточном округе столицы на природных территориях обнаружили редкого жука — мраморную бронзовку. Видео с краснокнижным насекомым показали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве сообщили, что в Терлецком лесопарке представителям Мосприроды удалось зафиксировать жука, который занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. Речь идет о мраморной бронзовке. Свое имя жук получил из-за бронзового отлива почти черной окраски и неровным светлым линиям на надкрыльях.

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Мраморная бронзовка достаточно крупное насекомое — длина тела в среднем составляет примерно 2,7 сантиметра. Взрослые жуки предпочитают питаться древесным соком и нектаром крупных цветов, а их личинки — остатками разлагающихся в почве растений.

Мраморную бронзовку зачастую принимают за майского жука. Различить их можно по полету, к примеру, бронзовка расправляет и выпускает по бокам только прозрачные тонкие крылья, а надкрылья во время полета остаются сложенными.

Ранее москвичам рассказали о возрождении популяции редких видов животных и птиц в парках города. В столице на особо охраняемых природных территориях обитает около трех тысяч таких особей.