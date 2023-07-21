Москва 21 июля 2023, 16:12 «Крайне необходимая мера». Депутат Мосгордумы — о грантах на развитие ТЦ в столице Депутат Мосгордумы Головченко: столичные ТЦ перепрофилируют в досуговые центры Сайт мэра и правительства Москвы

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Московским торговым центрам выдадут гранты. С их помощью они смогут переквалифицировать деятельность под досуговые площадки, отремонтировать фасады, а также разместить на территории соцобъекты. Важность такой поддержки отметил депутат Мосгордумы Валерий Головченко в разговоре с АГН «Москва».

«Эта мера своевременна и крайне необходима. Торговые центры и сети являются значимыми работодателями, их стабильное функционирование обеспечит занятость тысячам горожан», — сказал он.

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Кроме этого, Головченко отметил, что современный профиль площадей ТЦ сформирует новый тип якорного арендатора и даст трафик.

Переквалификация позволит бизнесу отвечать запросам потребителей, так как сейчас многие горожане, по словам депутата, идут в торговые центры не за продуктами, а за услугами. То есть за тем, что они не могут приобрести в интернете.

В завершение Головченко отметил, что на данный момент огромный потенциал есть у бьюти- и детских сфер. Именно они предоставляют те услуги, которые нельзя приобрести онлайн.

Ранее москвичам сообщили, что монолитные работы завершились в торгово-офисном центре Botanica на северо-востоке столицы.