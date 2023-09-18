Москва 18 сентября 2023, 13:14 Коттеджный жилой комплекс появится в поселении Краснопахорское в Москве Бочкарев: коттеджный ЖК построят в поселении Краснопахорское в ТиНАО Москвы РИА «Новости»

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В Троицком административном округе Москвы создадут коттеджную жилую застройку. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проект планируется реализовать вблизи села Былово на участке площадью 94,6 гектара. Здесь по инициативе правообладателей участка появится коттеджный жилой комплекс площадью более 202 тысяч квадратных метров. Андрей Бочкарев

Реорганизацией территории в поселении Краснопахорское займется правообладатель участка. Проект предусматрит выделение более 178 тысяч квадратных метров под индивидуальные жилые дома и 24 тысячи квадратных метров под нежилое пространство.

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Город заключил договор о комплексном развитии участка с группой компаний «ИНСИТИ». Проект реализуют в течение семи лет, инвестиции составят около 15 миллиардов рублей. Этот проект создаст более 300 рабочих мест, отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, добавила, что в нежилой части комплекса появится школа на 400 учеников и детский сад на 200 малышей. Также в проекте предусмотрели различные нежилые объекты, такие как пекарня, химчистка, кофейня, автомойка, а также культурно-досуговый центр, торговые объекты и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее Бочкарев рассказал о строительстве участка Троицкой линии метро.