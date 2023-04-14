Москва 14 апреля 2023, 09:57 Котлован начали засыпать на станции метро «Аэропорт Внуково» Заммэра Бочкарев: на станции метро «Аэропорт Внуково» в Москве начали засыпать котлован РИА «Новости»

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На станции «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро начали работы по засыпке котлована. Также на объекте ведут архитектурную отделку пассажирской зоны и технических помещений, отметил заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Засыпка котлована началась в связи с высокой общестроительной готовностью станции „Аэропорт Внуково“. Земляные работы будут проводиться по мере завершения устройства инженерных систем и их вывода на поверхность станционного комплекса», — подчеркнул он.

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Бочкарев отметил, что речь идет в том числе о системе дымоудаления, а также воздуховодах вытяжной и приточной вентиляции. Засыпать котлован начали в районе вестибюля станции, потому что там уже завершили монтаж воздуховодов. После этого работы проведут у платформенного участка.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что рабочие в то же время занимаются архитектурной отделкой пассажирской зоны платформенного участка и технических помещений. Скоро они планируют начать монтировать эскалаторы. При этом работы по устройству основных конструкций станции уже близки к завершению.