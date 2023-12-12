Москва 12 декабря 2023, 16:02 Космический монумент с памятником Циолковскому отреставрировали в Москве Реставрацию космического монумента с памятником Циолковскому завершили на ВДНХ Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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На ВДНХ отреставрировали монумент в честь покорителей космоса с памятником Циолковскому. Памятник является одним из главных достопримечательностей севера города, подчеркнул в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Особое внимание уделили горельефам с изображением покорителей космоса, надписям на стилобате и декоративным вентиляционным решеткам», — отметил он.

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Космические достижения СССР увековечили после успешного запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Конструктор Сергей Королев добился поставок дефицитного титана и лично следил за работами. Монумент весом 250 тонн открыли в ноябре 1964-го.

Ранее на юго-западе Москвы завершили благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ. Около памятника Джавахарлалу Неру появилась зона отдыха, рабочие расширили тротуары, а также установили игровые комплексы.