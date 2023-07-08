Эксклюзив 08 июля 2023, 23:09 Короткое замыкание обесточило колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ Источник «360» сообщил о потере питания колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ Телеканал «360»

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Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ остановило свою работу после короткого замыкания. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его словам, всех посетителей аттракциона высадили, а новых пускать отказались. Сейчас на месте работают специалисты. Пока питание колеса обозрения не восстановилось. В распоряжении «360» оказалось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что аттракцион не работает.