08 июля 2023, 23:09
Короткое замыкание обесточило колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
Источник «360» сообщил о потере питания колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ остановило свою работу после короткого замыкания. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
По его словам, всех посетителей аттракциона высадили, а новых пускать отказались. Сейчас на месте работают специалисты. Пока питание колеса обозрения не восстановилось. В распоряжении «360» оказалось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что аттракцион не работает.
Москва 2023
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