Москва 07 февраля 2024, 11:45 Корь выявили у студента РТУ МИРЭА в Москве Случай заболевания корью зарегистрировали у студента РТУ МИРЭА в Москве Freepik

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В Российском технологическом университете МИРЭА у студента обнаружили корь. Из-за инфекции обучающихся перевели на удаленку, сообщили в пресс-службе вуза.

«Учебные занятия будут переведены в дистанционный формат в кампусе на проспекте Вернадского, № 78», — говорится в сообщении.

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Представители университета уточнили, что в кампусе проведут санитарно-противоэпидемические мероприятия из-за выявления кори у студента. Дистанционное обучение запланировано на 9, 10 и 12 февраля. Затем занятия вернут к очному формату по расписанию.

Накануне, по информации Telegram-канала Mash, в РУДН и РГУ имени Косыгина также объявили карантин. Причиной тому послужили выявленные случаи заражения корью. Вузы временно закрыли для посещений из-за того, что большая часть студентов и преподавателей не сделали прививку от кори. Дистанционный формат обучения продлится до 8 февраля.