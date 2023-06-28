Москва 28 июня 2023, 19:28 Концерты Московского джазового фестиваля посетили свыше 270 тысяч человек Московский джазовый фестиваль с 19 по 25 июня посетили более 270 тысяч человек Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Более 270 тысяч зрителей посетили Московский джазовый фестиваль за шесть дней. Всего на мероприятии состоялось 245 выступлений, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда поддержки и развития музыкального искусства Бутмана.

В пресс-службе уточнили, что Второй Московский джазовый фестиваль под художественным руководством народного артиста России Игоря Бутмана собрал на 20 тысяч человек больше по отношению к прошлому году.

Реклама

В мероприятии, которое проходило с 19 по 25 июня, участвовали народная артистка России Лариса Долина, заслуженные артисты России Ильдар Абдразаков и Валерий Сюткин и рэпер Мот.

Все желающие бесплатно могли послушать исполнителей на концертах в парках «Зарядье» и «Музеон», а также на площади у ЦУМа, на ВДНХ, «Депо.Москва». Всего на фестивале выступило более тысячи российских и зарубежных артистов.

Ранее москвичам рассказали об акции «День без турникетов», которая пройдет в столице в июле.